"Tardeando". Esta es la palabra que empleó Vicky Martín Berrocal para compartir una galería de fotos en su perfil de Instagram en las que aparece en el backstage de un plató de televisión junto a Mario Vaquerizo. En las imágenes se ve a la diseñadora con su melena recogida en un moño, vestida con unos pantalones vaqueros de talle alto y un original abrigo corto realizado en punto de color gris oscuro. Hasta aquí nada llama la atención especialmente de las instantáneas salvo un detalle, y es que esta última prenda que pertenece a la nueva colección de Zara la ha lucido la andaluza sin nada debajo, lo que le ha permitido presumir de abdominales ante sus más de 1,2 millones de seguidores. Ante el aluvión de preguntas y comentarios sobre su físico la ex de El Cordobés ha contado el secreto de su gran transformación aunque sus explicaciones no han convencido a sus seguidores. "Se pincha un medicamento", han asegurado algunos. "No cuenta la verdad", apunta otro. Lo cierto es que la diseñadora estña espectacular tras este proceso de transformación.