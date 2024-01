Hay un nuevo capítulo en la telenovela entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Después de que el presentador renunciase desde el primer momento a ser padre y ella asegurase "no querer saber nada de él", han aparecido nuevas cuestiones en el asunto. En la entrevista que concedió la venezolana en 'De viernes', ésta confesó que Bertín Osborne le hizo dos transferencias para ayudarla económicamente: "Él, voluntariamente, se ofreció". Asimismo, desveló que además del dinero, le hizo dos regalos materiales: dos vestidos que utilizó para la Feria de Abril de Sevilla y la fiesta del Turronero, a la que ambos asistieron. No obstante, según ha atestiguado el programa de Telecinco, "Así es la vida", las transferencias que recibió Gabriela Guillen de Bertín Osborne fueron un total de 10, no de dos, como aseguró en 'De viernes'. Los distintos pagos se fueron realizando prácticamente mes a mes. El primero se produjo el 6 de marzo con una cuantía de 400 euros. El segundo fue el 26 de abril, de un total de 1.500 euros. Los siguientes ingresos llegaron en los meses de mayo, junio y julio, siendo ya conscientes de que Gabriela estaba embarazada. Entre todos ellos sumaron un total cercano a los 6.000 euros. En medio de toda la polémica una íntima amiga del cantante ha roto su silencio para zanjar la polémica en torno a su paternidad: "Todos sabemos cómo vienen los niños pero no se puede obligar a nadie a tener un compromiso emocional".