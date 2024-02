Anabel Pantoja vuelve a estar en el ojo del huracán mediático tras conocerse que Pinocho se ha puesto en manos del bufete de abogados de Fernando Osuna y ha comenzado una batalla legal para demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja y obtener su apellido. Esta información, que ha adelantado en exclusiva "Semana", vuelve a avivar la guerra que mantiene Luis Vicente con la influencer desde hace mucho tiempo y que, finalmente, no ha tenido más remedio que tomar medidas legales. Además, en esta guerra judicial, parece ser que Pinocho cuenta el apoyo de uno "de uno de los miembros de la familia con más peso" y que estaría "encantado de reconocerme y acogerme como primo". Fernando Osuna, experto en estas batallas judiciales, ha asegurado que este tema no le interesa por "dinero" porque "Bernardo no tenía nada. Simplemente es cuestión de honor". "Quiero saber de dónde vengo, quiero llegar hasta el final", ha asegurado Luis Vicente Rico a la prensa.