El pasado 8 de julio, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el 'sí, quiero' rodeados de familiares y seres queridos en una boda de la que se estuvo hablando durante meses. Un polémico enlace que no pudo generar más contenido, tanto antes como después, y que hacía presagiar que iba a seguir en el punto de mira durante mucho tiempo.Siete meses después, ha saltado a la luz una presunta crisis en la pareja, que ellos mismos se han encargado en desmentir en varias ocasiones. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que han querido hacer una escapada romántica a Barcelona y no han dudado en publicarlo en redes sociales, sin embargo un detalke de la cena que ambos compartieron en un lujoso restaurante a encendido las alarmas. "No es el mismo día porque Iñigo no lleva la misma ropa que en la foto", advierten varios seguidores. Por el momento la pareja da la callada por respuesta y desmiente cualquier distanciamiento.