Rocío Flores está viviendo un momento de lo más dulce. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha sabido reinventarse después de dejar trabajar en televisión como colaboradora. Su vida no ha sido nada fácil, pese a los que muchos puedan opinar y su desarrollo persona y profesional siempre ha estado ligado a la opinión pública y a las intervenciones de su padre en televisión, así como a la docuserie que estrenó la hija de Rocío Jurado en Telecinco, 'rocío: contar la verdad para seguir viva".

Tras dejar la televisión Flores se convirtió en toda una it girl, desarrollando su faceta de influencer en Instagram y llegando a rozar el millón de seguidores.Ahora, Flores trabaja para una marca de cosméticos llamada Farmasi. Rocío Flores promociona esta empresa e incluso ha viajado a México para participar en un evento a nivel global de la compañía. Una colaboración por la que ella se muestra muy agradecida, tal y como acaba de compartir en uno de sus últimos post de Instagram. "Cuando comencé a desarrollar este proyecto que me devolvió la ilusión me acuerdo que muchas personas me decían demasiadas cosas como por ejemplo: que yo lo tenía muy fácil que esto no era trabajar y muchas cosas más … . De todos estos meses lo que saco en claro es que sin esfuerzo, sin constancia, sin visión y sin compromiso es imposible obtener resultados y .. ¿sabéis que ? Me siento muy orgullosa de haber tomado esta decisión y de apostarlo todo en mi negocio, me siento muy orgullosa de haber conseguido este reto personal que me puse en su día de conseguir que mi compañía @farmasiofficial nos pagara la letra de nuestro coche 🥹💘 que no os voy a mentir … viene muy bien este bono .A ti que me estás leyendo y estás indeciso de si tomar acción y empezar a desarrollar tu negocio, no esperes más tiempo y hazlo ya, esto es real y con esfuerzo se ha conseguido".

Ahora la nieta de la más grande ha confesado a sus seguidores algunos detalles de su último viaje junto a su pareja. Los jóvenes están recorriendo Italia juntos y se han encontrado con algunas sorpresas, entre ellas los elevados precios de algunos productos.