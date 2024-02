Málaga es el refugio de las Campos y parece que Alejandra Rubio sigue los pasos de su madre y su tía. La hija de Terelu Campos ha puesto tierra de por medio por la presión mediática generada por su incipiente relación con Carlo Costanzia y nos ha dejado ver en redes sociales lo que ha hecho. En las imágenes solo la vemos a ella, pero hay detalles que nos indican que no estaba sola y que podía estar acompañada del hijo de Mar Flores ¿Por qué? Porque en las fotos no aparece Carlo pero sí su perrita, Mía. Además, la colaboradora lleva una cazadora unas talla más grandes, con lo que bien podría ser del hijo de Mar Flores. Mientras tantos, los protagonistas mantienen el silencio. "Ya pasará el bucle", decía él mucho más relajado que en anteriores ocasiones y Alejandra, cuando le preguntaban por las palabras de Terelu diciendo que Carlo no es su tipo, respondía: "¡Hombre! No va a ser el tipo de mi madre con la edad que tiene, por Dios". Ante las preguntas sobre la incipiente nueva relación de la hija de Terelu Campos, el padre Ángel lo celebraba: "Bendito sea Dios, todos los amores se pueden bendecir. En el amor no hay reglas", decía.