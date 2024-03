Los seguidores de Isabel Pantoja quedaron sorprendidos esta semana tras conocer, gracias a una revista del corazón, que la tonadillera tenía nueva mejor amiga. Pero este hecho también ha dado lugar a pensar en algo también importante, y es que todo apunta a que Isabel Pantoja ha perdido a uno de sus principales pilares. No está claro si tendrá algo que ver la nueva mejor amiga de la tonadillera, pero la verdad es que en hace tiempo que no se ve a Isabel Pantoja con el que era su brazo derecho, su hermano Agustín Pantoja, al que ha estado muy unida en los últimos años. Esto ha hecho que muchos piensen que ha podido haber algún problema entre Isabel y Agustín, más cuando se sabe que el hermanísimo también está haciendo vida social en Madrid, mientras que la tonadillera disfruta en Córdoba. No solo eso, se conoce que Agustín no está dentro del círculo de amigos íntimos de la tonadillera en la capital andaluza. La artista sigue siendo un referente entre sus compañeros de profesión y la muestra la hemos visto en la presentación del Universal Music Festival. Entre los artistas de este octava edición están Pablo López, Marta Sánchez, Pasión Vega, Carmen Linares o Immaculate Fools. Una de las protagonistas, Pasión Vega, ha asistido a la presentación y ha confesado que le gustaría colaborar con Isabel Pantoja.