Hace ya un mes que se estrenó la segunda parte de ¡Sálvese quien pueda! en Netflix, pero sus protagonistas no están para nada desaparecidos. Y prueba de ello es Kiko Matamoros, quien ha visitado varios pódcasts. El último de ellos, El sentido de la birra, donde no ha tenido pelos en la lengua para hablar de su profesión. No ha tenido buenas palabras para Pedro Sánchez por su pacto con Junts, y también ha opinado que no entiende que haya tantas identidades de género si no es para pedir ayudas a lo que él llama "ministerio de la cosa", aunque parece referirse a Igualdad. Y, precisamente, hablando de Igualdad, ha comenzado a hablar del reguetón, género que detesta: "Luego está la basura esta del reguetón. Tenía que estar prohibido. Yo, si fuera ministro de la cosa, lo prohibía".