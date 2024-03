"Bienvenida a casa Roma", con estas palabras Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar, anunciaban en las redes sociales su decisión de aumentar la familia. La influencer se ha mostrado muy feliz con la llegada del bebé: "Mi vida ha dado un pequeño giro que me hace super feliz", ha explicado. La influencer vive totalmente alejada del foco mediático y de la televisión. "Me desestabilizó mucho y lo mejor que pude hacer es tomar mi tiempo y seguir mi camino.Estoy bien, podría estar mucho mejor, pero dentro de lo que cabe al final en eso consiste la vida, en ir progresando, creciendo como persona, ir desarrollándote, tomar tu propio camino. No necesito mucho para ser feliz, con tener salud, a los míos cerca y seguir trabajando, no pido más".