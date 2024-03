No hay semana que Bertín Osborne no acabe convirtiéndose en noticia. Desde que saliera a la luz su paternidad con Gabriela Guillén el presentador ha acaparado titulares cada mes, bien por asegurar que no ejercería de padre con el bebé y en las últimas semanas, por recular y dar a entender que tendría un acercamiento con el pequeño de confirmarse que es hijo suyo.

Pero si algo interesa sobre lo que rodea la actualidad del presentador no es solo la relación con la madre de su hijo o si ejercerá o no de padre, es su estado de salud otro de los interrogantes que rodean al cantante. Su hija Eugenia Osborne ha sido la última en pronunciarse sobre cómo se encuentra el presentador de 'Mi casa es la tuya'.