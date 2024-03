Marta López Álamo es muy activa en redes sociales y esa exposición también conlleva en ocasiones una lluvia de críticas entre sus seguidores debido a su apariencia fisica. "Nadie la dice a esta chica lo delgada que está se le marcan todas las costillas da grima verla y encima la dicen que está guapa madre misión lo guapa que estarías con unos kilos más yo te lo digo por tu bien no te deseo ningún mal te lo digo como se lo diria a mi hija". "Acude a un médico. X tu bien. No puedo entender q la gente q te rodea no esté preocupada por ti , y te abran los ojos. Es de verdad pura grima ver tus publicaciones, y lo peor, que tu las publiques ese es el problema q tu creas q son " bonitas" y te veas bien. Cómo tu marido, tus mejores amig@s, tu familia, pueden no ver lo evidente y aconsejarte que x tu salud física y mental, acudas a especialistas de salud mental ". "Dios mío, que miedo de delgadez y que peligro para nuestros jovenes". "Acabará ingresada en una unidad de la anorexia, no entiendo como su marido no mira por ella porque la verdad tiene un problema muy serio", son algunos de los comentarios que ha recibido.