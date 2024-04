La familia Campos está más separada que nunca. Mientras que Carmen Borrego continuaba inmersa en su particular aventura en Supervivientes, su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo, decidían poner punto y final a su relación tras dos años de matrimonio y un hijo en común, tal y como adelantaba en exclusiva la revista Semana. Una noticia que pillaba por sorpresa a todos los miembros de la familia, pero en especial a la propia Carmen Borrego, que este pasado domingo se quedaba totalmente desolada cuando Sandra Barneda le daba la triste noticia. ''No me lo puedo creer, no me lo puedo creer'', comenzaba diciendo totalmente sorprendida. Carmen Borrego continúa aislada tras su abandono de 'Supervivientes' y no será hasta esta noche durante la gala del programa, cuando se entere en directo de la demoledora exclusiva que su hijo José María Almoguera y su todavía nuera Paola Olmedo han concedido a la revista 'Semana' arremetiendo contra ella. José María s ayudante de producción de Cuarzo Producciones, productora este año de 'Supervivientes', desde marzo de 2017 y, actualmente, forma parte del equipo técnico del programa 'Así es la vida' que presenta Sandra Barneda y el que coincide con su madre y su prima Alejandra Rubio