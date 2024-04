Tras protagonizar la portada de la revista 'Diez minutos' asegurando que María Teresa Campos echó de su casa a José María Almoguera y que lo hizo 'espoleada' por Carmen Borrego, Edmundo Arrocet ha vuelto a hablar en '¡De viernes!' y lo ha hecho para arremeter como nunca contra las hijas de la que fue su pareja durante seis años. Mejor parado ha salido José María Almoguera, ya que aunque Edmundo se ha reafirmado en que su abuela le echó de casa, sí ha reconocido que Teresa no quería hacerlo porque adoraba a su nieta. Un amor que el cómico no vio entre Carmen Borrego y su hijo, ya que además de asegurar que nunca les vio juntos, ha revelado que el joven tenía siempre la mirada triste porque se sentía abandonado por su madre. Declaraciones ante las que José María ni siquiera ha pestañeado. Lejos de desmentir lo que ha contado Bigote, o de salir en defensa de su madre, a la que el ex chileno ha dejado en muy mal lugar, el sobrino de Terelu ha preferido dar la callada por respuesta, sin inmutarse ante los ataques de Edmundo a su familia.