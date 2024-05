De regreso en Madrid tras más de mes y medio en Paraguay visitando a su familia, Gabriela Guillén vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Tras ser increpada en plena calle por una señora que la acusó de ser una "aprovechada" -y a la que no dudó en amenazar con "darle una leche"- la periodista Pilar Vidal revelaba en 'Y ahora Sonsoles' la decisión que ha tomado Bertín Osborne sobre su hijo.

Y es que aunque todavía no ha contestado a la demanda de paternidad interpuesta por la modelo, ha reflexionado y quiere "poner las cosas en su sitio". Reconoce que no ha hecho bien las cosas y quiere "enmendar sus errores" con Gabriela y el bebé, que nació el pasado 31 de diciembre y al que todavía no conoce ni siquiera por foto.

Al parecer, Bertín querría tener un acercamiento con la paraguaya y estaría dispuesto a hacerse las pruebas y a hacerse cargo económicamente del niño si se demuestra que es suyo.