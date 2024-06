¿Qué ha hablado Belén con la mujer de Felipe VI? ¿Cómo ha sido esta charla entre la Reina de España y la 'princesa del pueblo'? "Hoy me voy a la cama con una lección de que somos unos afortunados…", ha comenzado diciendo la colaboradora de televisión. "He estado con la madre de Leonor y Sofía, se ha tirado fotos con todos a los que le daban los premios. La he visto en varias ocasiones. He respetado mi turno para inmortalizar el momento. He estado con una persona que me ha llevado hasta ella y cuando la he visto con playeras nos hemos dado dos besos", ha continuado diciendo Esteban, que se ha atrevido a preguntar por la dolencia de la monarca.