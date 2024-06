Bertín Osborne ha dado un sorprendente paso adelante en cuanto al bebé de Gabriela Guillén se refiere. Tras meses negando su paternidad y asegurando que hasta que no se hicieran las pruebas no iba a encargarse del pequeño, ahora sí que lo hará. El artista ha emitido un comunicado en el que ha contado su nueva decisión. Un escrito que también está firmado por Gabriela en una clara muestra de que ella está de acuerdo con la determinación del que ella siempre ha asegurado que es el padre de su hijo. En dicho escrito, aunque Bertín no se ha referido al bebé como su hijo, sí que ha hablado de cómo legalmente se va a hacer cargo del pequeño.