A pocos días de someterse en un laboratorio de Madrid a las pruebas de ADN que determinarán si Bertín Osborne es el padre de su hijo, Gabriela Guillén retoma poco a poco su vida social. Este sábado la esteticien ha disfrutado de una cena con amigos en un conocido restaurante de la capital y, más simpática y habladora que nunca ante las cámaras, no solo ha dejado claro que su demanda contra el cantante sigue adelante, sino que también se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que su bebé es rubio y se parece mucho a su famoso papá. ¡No deja lugar a dudas!

"A mí me parece precioso mi hijo, eso es lo que he dicho" ha revelado, resistiéndose a confirmar si es rubito e idéntico a Bertín como se ha dicho en diferentes programas: "Bueno, es precioso. A ver, es que yo no... Todavía cambia mucho, los niños cambian mucho. Es blanquito, eso sí, es blanquito. Es blanquito, pero yo... Es que cambian el pelo, es que cambian mucho, es que al final dices, tiene un color..." ha afirmado, dejando entrever que sí tiene un parecido con el presentador.