Anabel Pantoja está pletórica de la felicida desde que anunció su embarazo. Una exclusiva en la revista 'Lecturas' dejaba saber al mundo que estaba esperando un bebé desde hacía cuatro meses y un pequeño desliz de su madre confirmó que se trataba de un niño. Sin embargo, a todo embarazo le llegan sus complicaciones. A pesar de que hace tan solo unos días este embarazo era un secreto para sus seguidores, desde entonces "la sobrinísima" comparte con ellos cómo se siente. Estas últimas horas parece que la cosa se ha complicado: "Creo que ha sido hasta ahora una de las peores noches que he pasado. Llevo literalmente despierta toda la noche, me he levantado al baño siete veces y la fatiga en mi garganta ha sido lo más desagradable del mundo". Y es que un embarazo de cuatro meses, además de ser muy bonito, también tiene su cara molesta y negativa.