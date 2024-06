Anabel Pantoja es uno de los asuntos más mediáticos de la semana. "La sobrinísima" dio la vuelta a las redes tras protagonizar la portada de la revista 'Lecturas' en la que anunció que llevaba cuatro meses embarazada, y poco a poco va dando algún que otro detalle. Lo que hace tan solo unos días era un secreto es hoy uno de los asuntos más comentados. Anabel ha pasado de no contárselo a casi nadie de su entorno a ofrecer un día a día a su audiencia en el que comenta los avances de los que se ha enterado junto a su David.

Hoy la sobrina de la Pantoja ha dado un pasito más allá para conocer a su bebé y ha visto por primera vez su cara. Ha ocurrido durante una de las revisiones, y se lo contaba así a sus seguidores: "Hoy ha sido la 3 eco y no podéis imaginar cómo me pongo de nerviosa hasta no salir de consulta y saber que todo está bien. Hemos podido verle la carita y se me cayó mi corazón al suelo, es increíble que una persona de ese tamaño esté ahí en mi vientre, es todo mágico. La vida".