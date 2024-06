Ginés ha salido a dar la cara para confirmar lo que se venía especulando desde hace varios días: la ruptura con Yaiza Martín. El exconcursante de Supervivientes, que entró al reality junto a su pareja, consiguió su fama a raíz de los vídeos en Tiktok y se libró la fama del 'rey de los bocatas'. Sin embargo, sus polémicas y la participación en el reality convirtió su relación en objeto mediático. Ahora, Ginés ha decidido contactar con sus seguidores para contarles cómo se siente después de la separació. "Me van poniendo piedras en el camino", se sinceraba Corregüela, que ahora mismo lidia con la complicación del estado de salud de su padre: "Lo importante ahora es que mi padre se recupere". Ahora es su hija Miriam la que ha compartido la delicada situación en la que se encuentra tras la imposibilidad de poder contar su versión de los hechos en un medio. "No entiendo por qué llaman a otras que no quiero nombrar", reconocía en un vídeo con el que ha dejado muy preocupados a sus seguidores.