Parece que Makoke ha vuelto a encontrar el amor. Tras varias relaciones fallidas, la ex de Kiko Matamoros dice haber encontrado al amor de su vida. Aunque su relación empezara en verano la exconcursante de 'GH VIP' asegura que no es solo un amor de verano. Gonzalo, de 52 años, le ha devuelto la ilusión de creer en el amor. La primera vez que los vimos junto fue en verano en unas fotos de las que la propia Makoke no quiso hablar nunca, no obstante, en el 29 de octubre, ella hacía su oficial su relación oficial. Desde entonces lo suyo ha sido un no parar de disfrutar. Ahora la colaboradora ha querido hacer balance de su año de amor y ha compartido un emotivo vídeo en el que muestra algunos de los momentas más especiales de los últimos doce meses. Sus seguidores han sentenciado a su pareja: "No es tan guapo"