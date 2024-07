Los seguidores de la hija de kiko Matamoros están preocupados por su estado de salud tras regresar de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco: "Llevo dos días mala".

Y es que, como ha contado Laura Matamoros en sus redes, "llevo dos días mala, sin poder hablar, me he quedado sin voz, literalmente, y con fiebre; empiezo a estar algo mejor, pero de la cama no salgo, solo duermo". Ahora la influencer ha querido compartir con sus seguidores como ha empezado la semana, madrugando y acudiendo a las pistas de tenis para empezar un duro entrenamiento.