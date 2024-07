La guerra entre Ginés Corregüela y su ex, Yaiza Martín, continúa. La que fuera su novia durante estos últimos años, cuyo noviazgo terminó hace escasas semanas, se ha vengado del ex superviviente, tal y como él mismo ha relatado a través de las redes sociales. Entre lágrimas, el 'rey de los bocadillos' contaba la 'venganza' de la que había sido víctima: "Mirad lo que me encuentro. No voy a decir su nombre, no se merece que ni la mienta. Toda la ropa está para tirarla. Se ha llevado un chaquetón y unas deportivas nuevas", señala en el vídeo que ha compartido, visiblemente, alterado y destrozado. "A ella se le ha olvidado de dónde vino. Al final se ve cada uno la persona que es. No te mereces que ni te miente", asegura a la par que muestra las prendas completamente desteñidas, posiblemente, tras ser rociadas con lejía.