Había mucha expectación por ver en directo a Luis Miguel quien ha iniciado su gira en la plaza de toros de Los Califas de Córdoba. El artista no defraudó y cautivó con su música a los más de 8.000 seguidores que se dieron cita. Entre bambalinas se encontraba su pareja, Paloma Cuevas, con quien lleva dos años de discreto romance. "Muchas gracias por tanto cariño, Córdoba", afirmaba la diseñadora en su perfil de Instagram. Paloma Cuevas ha compartido un vídeo donde se observa cómo sigue el recital del 'Sol de México' en el backstage. Una vez finalizado el concierto, la pareja disfrutó de un plan privado en un restaurante con solera situado en la zona histórica de la ciudad aunque los compromisos de cantante le impidieron acompañar a su pareja al enlace de la hija de na amiga que se celebró el fin de semana. El domingo Luis Miguel ofreció un concierto en Sevilla que no convenció al público. "El sonido era horrible, menudo mojón", comentaron en redes algunos de los asistentes. Problemas técnicos aparte, buena parte de los comentarios en redes se centraron en la nueva imagen de Luis Miguel que, tras los últimos retoques estéticos, reaparecía con una sorprendente imagen a la que muchos no tardaban en sacar parecido: "Igual que el diestro". Las imágenes dan para todo tipo de interpretaciones.