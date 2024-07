Bertín Osborne no hay semana que no sea noticia. El cantante ha vuelto a ser protagonista tras verse obligado a cancelar su gira por un problema de salud. En Y ahora Sosoles, el presentador lanzaba un inseperado mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas. A pocos días de que, posiblemente se hagan públicos los resultados de las pruebas de paternidad, el cantante dejaba sin palabras a sus fans con esta inesperada noticia. Nuevo varapalo para Bertín Osborne. Y en esta ocasión no tiene nada que ver con Gabriela Guillén ni con su paternidad, a pesar de que se prevé que en estos días se haga público el resultado de las pruebas de ADN a las que se habría sometido recientemente y que confirmarían lo que ya sabemos y él ya ha reconocido públicamente: que es el padre del hijo de la paraguaya.