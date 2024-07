El tonteo de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk y la posterior ruptura del jinete y María José Suárez ha sido uno de los asuntos más comentados de la última fiesra del Turronero. A pesar de que mucha gente ha contado que no se separaron durante toda la jornada, y que hubo complicidad y gestos de cariño entre ambos, Lomana asegura que ella no vio absolutamente nada: "A Álvaro le vi porque estaba sentado muy cerca de mí, estaba con gafas, como siempre, muy atractivo, pero a Hiba yo no la vi o no la reconocí porque creo que está rubia platino. A Álvaro le vi bastante tiempo, pero le vi solo con amigos. Cuando digo amigos, hombres, amigos, que estaban allí". "Álvaro tiene mucho peligro. Hiba, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que ya lo has pasado muy mal" ha advertido a la actriz, confesando que a ella le gustaba la pareja que hacía el jinete con María José y le "encantaría que todo se volviera a recolocar porque me da mucha pena que haya terminado esa relación".