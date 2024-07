Ya ha pasado casi un mes desde que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio confirmaron que van a ser padres, y los jóvenes siguen en el punto de mira de buena parte de la opinión pública. Parece que todo el mundo tiene algo que decir del embarazo de la hija de Terelu Campos y de la forma en que lo anunció: una exclusiva en la revista "¡Hola!". El último en cargar contra la nieta de la recordada María Teresa ha sido Amador Mohedano, que no ha escatimado en críticas contra la joven. "Tiene la escuela de su madre y de la tía. Todo eso me parece una vergüenza muy grande, en general. Muy hipócrita. Una falsedad muy grande. Todo. No puedo decir otra palabra". Rosario Mohedano recuerda que ella se quedó embarazada con 29 años, una edad socialmente más aceptada que la de Alejandra Rubio, y que aun así "me dieron por todos lados por el mero hecho de estar esperando un bebé". La artista no ha querido alargarse mucho más y ha dejado clara cuál es su conclusión de toda esta polémica: "No estoy de acuerdo con ninguna crítica destructiva hacia una mujer embarazada. No hay excusa que valga".