Nagore Robles vuelve a atravesar un pequeño bache por el que se ausentará de la cotidianidad durante unos días. La figura televisiva ha decidido poner tierra de por medio para dedicarse tiempo a ella misma y así lo compartía con sus seguidores: "Tengo algo muy importante que contaros. He rechazado propuestas porque he apostado por mí y todo lo que me hace bien. Esta vez os incluye a vosotros, sé que no volveré a ser la misma después de esta experiencia. Tengo ganas de compartirlo con vosotros".