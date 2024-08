Al margen de la decisión de Bertín Osborne de no someterse a las pruebas de paternidad tras reconocer públicamente al hijo de Gabriela Guillén, la modelo se ha convertido en noticia en los últimos días por su último y sorprendente proyecto. Y es que ha decidido escribir sus memorias y contar su experiencia de vida para intentar ayudar a otras mujeres que se vean en la misma situación que ella. Un libro en el que lleva tiempo inmersa y que podría ver la luz antes de que acabe el año. Y aunque ha asegurado que no hablará de su fallida historia de amor con el cantante, sí ha adelantado que "contaré mi vida que no ha sido nada fácil y detallo lo que sufre una mujer en todos los aspectos". "Voy a escribir sobre mi embarazo, cómo me he sentido, sobre mi hijo... Es algo muy, muy importante para mí aunque no voy a centrar en escribir el libro en mi relación con Bertín, es parte de mi vida y seguramente pondré algo" ha confesado en declaraciones al programa 'Así es la vida'.