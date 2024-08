La semana ha comenzado con una de las noticias menos esperadas: tras siete años casados y cuatro hijos en común, Alice Campello y Álvaro Morata han puesto fin a su relación. Noticia que, hace apenas unas horas, ambos han anunciado a través de las redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera relación sentimental que el futbolista mantiene con un rostro conocido de nuestro país. Y es que, además de su noviazgo con María Pombo, el deportista mantuvo un romance en su día con la doctora Carla Barber. Una historia que la propia experta en medicina estética se encargó de compartir con sus seguidores a través de su perfil de Instagram. En aquel momento, un internauta le preguntó si mantenía una buena relación con “el ex del Atlético y Real Madrid”, es decir, con Álvaro Morata. Instanrtes después de que la noticia se hiciera pública Carla Barber anunciaba a sus seguidores que ha tomado una drástica decisión. "Estoy muy bien, increiblemente bien", ha explicado a sus seguidores. "He tomado esta decisión porque creo que tenemos que empezar a recuperar algunas cosas que estamos perdiendo, me he quitado Whastapp y no elimino Instagram por temas laborales", recalcó la ex de Diego Matamoros.