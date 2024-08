El exjugador del Atlético de Madrid Álvaro Morata ha confirmado en su cuenta de Instagram su separación de la influencer italiana y madre de sus hijos Edoardo, Alessandro, Leonardo y Bella. Hace una semana, la influencer italiana, casada con el exjugador del Atlético de Madrid desde hace siete años, publicaba una foto familiar con sus hijos y rodeados de amigos. Este lunes 12, él ha admitido lo que empezaba a ser un secreto a voces por señales inequívocas en las redes sociales. "Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo", escribe el deportista. "Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos que, sin duda, son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía". Morata niega cualquier infidelidad, atribuida por algunos a la separación. "No inventen historias por un minuto de protagonismo porque, repito, no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas". Antes de formar una familia con Alice Campello Álvaro Morata tuvo una relación con otra influencer, María Pombo, que no llegó a buen puerto a pesar de que la joven se trasladó a Italia para pasar más tiempo con él.