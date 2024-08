Mariló de la Rubia y su familia han roto todo tipo de vínculo con Isabel Pantoja. Hasta ahora, ninguno de los protagonistas de la noticia se han pronunciado al respecto, aunque ha llamado especial atención la reacción de Anabel Pantoja al ser preguntada por dicha ruptura hace unos días. Pese a querer respetar el blindaje que mantiene su tía, en cuanto a su vida personal se refiere, la influencer no ha podido evitar la risa cuando los reporteros encargados de seguir sus pasos le han preguntado, en el aeropuerto de Almería, sobre las informaciones acerca del fin de la amistad de la artista con Mariló de la Rubia. En las imágenes se puede ver cómo se tapa la boca para no ser capturada riéndose, al mismo tiempo que aseguraba que no desmentía ni confirmaba nada de lo que ha trascendido, por lo que no iba a contestar a ninguna de las preguntas. Algunos medios apuntan a una traición de la sobrina de la tonadillera como detonante final del distanciamiento algo ante lo que Anabel Pantoja ha reaccionado con un monumental enfado.