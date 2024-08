Cristian Suescun ha decidido romper el silencio y pronunciarse sobre el tema más mediático de las últimas horas: el enfrentamiento entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez. La cosa entre la pareja y la madre de Sofía Suescun fue escalando poco a poco según iban saliendo más detalles a la luz y uno de los protagonistas volvía a pronunciarse al respecto de la situación.

"Un respeto por favor, me están llegando muchos mensajes pero estoy de vacaciones y no voy a responder a nadie sobre el tema me ha pillado todo de improvisto es muy serio y ya habrá tiempo de explicar todo con pelos y señales en el momento adecuado, pero por favor pido respeto y comprensión, sé que esto es un punto y a parte en nuestras vidas, el lunes ya volveré a Madrid y habrá tiempo de explicar todo, muchísimas gracias a todos por el apoyo", escribía Cristian en sus redes sociales.