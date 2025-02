Una semana después de que el Juzgado de Alcalá de Guadaira (Sevilla) hiciese pública la sentencia que reconoce a Bertín Osborne como el padre del hijo de Gabriela Guillén, tras el juicio por la paternidad del menor que se celebró el pasado 22 de enero -y al que el artista no se presentó-, la esteticien sigue sin tener noticias del presentador. A pesar de que su abogado aseguró que su intención era llegar a un acuerdo amistoso respecto al convenio regulador del niño, sin necesidad de interponer ninguna demanda, por el momento no ha dado ningún paso al frente. Todavía no ha habido ningún tipo de conversación entre las partes para fijar el acuerdo de manutención del pequeño ni el régimen de visitas, una vez que la paraguaya ha solicitado la custodia exclusiva de su hijo y ha decidido que lleve en primer lugar su apellido.