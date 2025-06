La polémica está servida. Tras años anunciando que uno de sus sueños era ser madre, Marta Peñate sorprendía hace unas semanas comunicando la feliz noticia: espera su primer hijo junto a su novio, Tony Spina. Sin embargo, algo parece estar enturbiando esta nueva etapa que está viviendo la influencer ya que en un directo en Instagram confesaba que seguía fumando durante el embarazo, un hábito nada recomendable, más aún cuando se está embarazada.

Ante esto, la lluvia de comentarios no se hacía esperar, levantando una oleada de críticas hacia la canaria. Ahora, la colaboradora ha salido al paso de los mensajes que está recibiendo en redes para defenderse de quienes la acusan de ser egoista con su futuro bebé. ''Voy a hablar del tema tabaco y voy a hablar por la gente que me quiere porque los demás ya os podéis ir a donde ya sabéis. El otro día hice un directo donde conté que antes fumaba muchísimo y que actualmente me estaba fumando 2, 3 cigarros al día y que pretendía dejarlo porque no quería fumar estando embarazada'', comienza defendiéndose a través de una storie.

Además, ''Alguien pilló ese directo, el trozo que más le interesaba, y lo colgó en otra red social para llevarse un par de me gustas. Yo ya lo he dicho, los médicos te lo dicen claro, si te va a conllevar ansiedad, nervios, mejor es fumarte uno, dos o tres cigarros y obviamente te dicen que es mejor no fumar y déjalo cuando antes y esa es mi idea, obviamente''.

Medicación, riesgos y malestar: “Estoy feliz, pero aún con miedo”

Marta también ha compartido que sigue un tratamiento médico diario debido a un problema de coagulación, lo que hace que su embarazo requiera un control muy específico y delicado. En este contexto, muchos usuarios creen que el tabaco debería haber desaparecido de su vida desde el minuto uno. “Si estar embarazada no es suficiente motivo para dejarlo, no lo vas a dejar nunca”, le reprochaban en los comentarios.

A pesar de todo, Marta prefiere centrarse en lo positivo. “Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie. Pero hasta mínimo los tres meses no estaré tranquila”, ha confesado, recordando el duro aborto que sufrió anteriormente. “El día 26 de mayo tengo la primera ecografía del latido. Estoy deseando que llegue”.

Tony Spina, volcado con ella: “Disfrutemos de este momento”

Por su parte, Tony Spina se ha mostrado emocionado y muy protector con su pareja. “Te amo, mi guerrera. Paso a paso, disfrutemos del momento”, ha escrito en redes, celebrando que, tras dos intentos fallidos, por fin han logrado un embarazo exitoso en la tercera transferencia embrionaria.