En plena semana de celebración para Isabel Pantoja, el entorno de la artista se ha volcado en subrayar su faceta más personal ante la avalancha de especulaciones mediáticas y los continuos titulares sobre su situación familiar. Amor Romeira, amiga y reconocida admiradora de la Pantoja, ha querido salir en su defensa mostrando su cercanía y poniendo el foco en la cara más desconocida de la cantante.

Hace unos días, Isabel Pantoja, que desde hace un tiempo apenas se deja ver en público, reapareció en redes para anunciar su nueva colaboración musical con Il Divo. Este sábado 2 de agosto la tonadillera ha vuelto a ser protagonista porque ha cumplido 69 años y, aunque su situación familiar pasa por momentos complicados, su sobrina no ha dudado en felicitarla y lanzarle un profundo mensaje.

"Feliz cumpleaños Tita. Hoy desde la distancia te mandamos un súper abrazo y besazo enorme", ha escrito Anabel Pantoja en sus stories de Instagram. La colaboradora de televisión se encuentra pasando sus vacaciones en Ibiza, pero, para felicitar a la cantante, ha recuperado una imagen que fue tomada durante una gira que cambió su vida, pues conoció a su actual pareja, el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez, con quien tiene una hija de siete meses.

Pero la sobrina de Isabel Pantoja ha aprovechado su felicitación para lanzar una confesión a su tía. "Sigue luchando, porque para mí has sido y serás un referente siempre", ha expresado en la imagen que ha compartido con sus seguidores. "Te quiero", ha concluido Anabel.

Los que por el momento no han felicitado a la cantante de forma pública han sido sus hijos, un asunto complicado y debatido en los programas del corazón y sobre el que Amor Romeira también ha expresado su opinión: "El cumpleaños es una fecha importante la feliciten o no", recalcaba ante las preguntas de la prensa. "Isabel no ha celebrado su cumpleaños desde el fallecimiento de su madre y eso es algo que hay que respetar", aseveraba.