Tamara Falcó ha vuelto a conquistar las redes sociales con sus fotos de vacaciones. La marquesa de Griñón se encuentra disfrutando de unos días de ensueño en Maldivas junto a Íñigo Onievay, como era de esperar, sus estilismos de playa no han pasado desapercibidos. Entre ellos, destaca un favorecedor bikini de firma francesa que, para alegría de sus seguidoras, ahora se puede conseguir con descuento.En una de las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, Tamara aparece caminando descalza por un sendero de arena blanca, rodeada de vegetación tropical, con el mar y su espectacular villa de fondo. “Sol, mar… y mucho amor”, escribe la it girl, resumiendo así unas vacaciones que parecen sacadas de una postal. La espectacular imagen ha llenado su perfil de mensajes alabando su físico y poniendo el acento en el favorecedor bikini que ha elegido para sus vacaciones. "Felicidades", "Deberías ir siempre en bikini" o "Es la primera vez que no veo un comentario negativo", son algunos de los textos que han escritio en su muro los seguidores de la influencer.

Pero este no es el primer posado de la marquesa de Griñón en ropa de baño. Hace unas semanas compartía unas imágenes de una tarde de piscina en la que presumía de relax con otro bikini estampado de flores con el fondo rojo. La colaboradora de "El Hormiguero" está disfrutando mucho del verano y acaba de celebrar se segundo aniversario de boda con Íñigo Onieva disfrutando de una escapada a La Provenza desde donde Tamara le dedicó un romántico mensaje a su marido. "Dos años de camino juntos, con sus luces y sus sombras, con momentos de alegría y también de lucha, pero siempre buscando crecer, aprender y amar mejor. Gracias, mi amor. Te quiero muchísimo y ojalá lleguemos al cielo de la mano juntitos", escribió en sus redes sociales junto a un resumen de su viaje más especial.

Pero lo que más llamó la atención en ese post fue el cambio físico de la presentadora que mostraban algunas de las imágenes. "La he visto hace poco y esta no es su imagen real, pesa 15 kilos más", apuntaba un seguidor. "El filtro que ha puesto para reducir la cintura es exagerado, que poca vergüenza", comenta otro. No es la primera vez que la hija de Isabel Preysler retoca sus imágenes en Photoshop. En un viaje con su marido hizo varios cambios en sus piernas y su cadera que quedaron patentes cuando Iñigo Onieva compartió la misma foto sin retoques. Tamara no ha respondido a ninguna de las especulaciones y ha optado por seguir disfrutando de las vacaciones ajena a las críticas y demostrando que su relación con Iñigo Onieva va para largo.