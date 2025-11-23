Instagram kingafricaoficial

Esta boda asturiana fue la bomba: King África sorprende con un "gran fiestón" a los invitados de un enlace celebrado en el único hotel "gran lujo" de 5 estrellas del Norte

La boda en Asturias de Fermín y María fue la bomba. En un doble sentido: fue un "gran fiestón" y el mismísimo King África, rey de las pistas en los años 2000, estuvo allí cantando su mítico éxito "La bomba". Ocurrió este sábado en el primer y único hotel "gran lujo" de 5 estrellas del norte peninsular, el Puebloastur Eco Resort Hotel & Spa, ubicado en la aldea de Cofiño (Parres), en un rincón privilegiado del valle del Sueve. En este idílico paraje se dieron el "sí, quiero" esta pareja, que a juzgar por las fotos subidas a redes sociales no escatimaron en diversión.