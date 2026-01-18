María González Falcó

¿Qué relación tuvieron Vaitiare y Pedro Ruiz?: la ex de Julio Iglesias se refugia en sus amigos tras las acusaciones de abuso sexual

La modelo y actriz Vaitiare Eugenia Hirshon, conocida como Vaitiare Bandera (Tahití, 1964) fue una de las novias de Julio Iglesias más famosas. Las fotos de la exótica tahitiana de melena frondosa adornada con hibiscus como si hubiera salido de 'El lago azul' sobre el regazo del cantante madrileño llenaron las páginas de las revistas del corazón durante los seis años que duró la relación, de 1983 a 1989. Julio quedó prendado de aquella belleza, que entonces tenía 17 años, perteneciente a la casa real de Makea, en las islas Cook. Muchos años después, casada y con dos hijos, y tras grabar varias películas y telenovelas, Vaitiare decidió desvelar en 2010 los secretos más íntimos de aquella relación en el libro 'Muñeca de trapo' (Ediciones B), donde el artista de 'La vida sigue igual' salía muy mal parado, aunque ella dijo que no lo escribió por "venganza". La tahitiana, que hoy reside en Los Ángeles con su segundo marido, mostraba en aquellas memorias a un Julio posesivo, machista, que la obligaba a hacer tríos en la cama en contra de su voluntad y que le ofrecía cocaína. De viaje en Madrid tras la tormenta mediática desatada por las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre el cantante Vaitiare se ha dejado ver con una de las relaciones más especiales de si vida: Pedro Ruiz