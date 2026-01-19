María González Falcó

Julio Iglesias pide el archivo de la denuncia porque considera que la Fiscalía no es competente para investigarle

El abogado José Antonio Choclán, designado por el cantante Julio Iglesias para defenderle frente a la denuncia de dos de sus exempleadas por trata y agresión sexual, ya ha dado el primer paso para tratar de anular esta acción penal en nuestro país. En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO solicita personarse en las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y tener acceso al expediente, si bien considera que debería ser archivado "sin más trámite por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles y, en consecuencia, de la falta de competencia" de la propia Fiscalía.