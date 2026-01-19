Preocupación por el estado de salud de Lola Lolita: "Se me han caído hasta las pestañas"

Lola Lolita viene sufriendo desde hace tiempo un orzuelo en el ojo derecho, un problema de salud a priori baladí y que con tratamiento médico suele solucionarse en cuestión de días, pero que en su caso se está alargando más de la cuenta. La semana pasada, la propia Lola Lolita manifestaba lo cansada que estaba de este problema de salud persistente, que ha llegado a tal punto que “se me han caído hasta las pestañas”. Es por esto que la creadora de contenido ha decidido pasar por quirófano para poner fin a su problema. Terminada la operación, Lola Lolita ha compartido su experiencia, y lo cierto es que no fue muy positiva. Sufrió un ataque de ansiedad antes de ser intervenida, y se vio envuelta en un inesperado charco de sangre a consecuencia de una vía mal puesta. Una escena que en absoluto ayudó a que pudiera calmarse, por lo que el equipo médico le pidió que se relajara antes de comenzar. "Se fueron y me dejaron ahí para que me tranquilizara. Me sentí un poco sola, la verdad", se queja la influencer.