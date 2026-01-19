María González Falcó

Los principales temores de Julio Iglesias se confirman tras destaparse la denuncia por agresión sexual: "No se encuentra en territorio español"

El abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, ha movido ficha tras la denuncia de de dos exempleadas domésticas del artista que le acusan de un presunto delito de agresión sexual, y ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que archive la investigación ante la "ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles" para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe. Más información