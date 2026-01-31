María González Falcó

Ponce se casa en Sevilla con Fran Rivera como testigo: así fue la esperada boda del año en el barrio de Santa Cruz

¡Ya son marido y mujer! El barrio sevillano de la Santa Cruz ya ha escuchado el repique de campanas tras finalizar el enlace de la primera pareja que se ha dado el 'sí, quiero' este año. María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce cruzaban el umbral de la parroquia que da nombre al distrito hispalense pasada la una de la tarde ante la alegría de familiares y amigos, testigos de su historia de amor, que les han recibido con una lluvia de mariposas blancas de papel.