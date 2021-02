Una anciana estaba tirada en en este paso de peatones de Gijón y Maharuf Amadú al verla se acercó rápidamente a ella. "La levanté y la mujer se puso a llorar, que le habían quitado el bolso decía, me giré y lo vi corriendo", nos cuenta. Cargado de rabia no lo dudó y se fue tras el delicuente: "Lo seguí hasta este portal". No logró echarle mano, pero su carrera sirvió para contar a la Policía que se había escondido en uno de estos pisos. "Cuando entraron los compañeros vieron al hombre en el salón de la casa que se correspondía con la descripción y en una papelera estaba la cartera de la señora", dice Iván Martínez, portavoz de la Policía Nacional. Los agentes comprueban que había atracado a otra señora y que iba fuertemente armado con un cuchillo escondido en la chaqueta. Maharuf llegó hace 13 años a España en patera y desde hace cinco meses busca trabajo en Gijón. Su acción le ha hecho famoso, pero confiesa, humildemente, que no es ningún héroe.