El municipio segoviano de Torrecaballero rindió un sentido homenaje a la niña de 6 años presuntamente asesinada por su madre. Cerca de 200 personas se congregaron en el centro de la localidad para acompañar al padre de la niña en tan duros momentos. Tras cinco minutos de silencio en señal de duelo, el progenitor se dirigió a los presentes: "Nos conocemos la mayoría de muchísimos años. Hoy homenajeamos a la pirata que enredaba por todos lados. Era una disfrutona nata. Pobrecita, no supimos verlo... (...) Ayer me la comía a besos en el tanatorio de Oviedo. Le pusimos su unicornio, su almohadita que le gustaba para viajar en las piernas... Le prometí que volvería a casa y la promesa la hemos cumplido, pero a medias. A casa vuelve, pero no queríamos que fuera de esta manera. Va a estar siempre con nosotros", dijo, antes de romper a llorar ante la atronadora ovación de los presentes.