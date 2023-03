A las 19.00 salió de la plaza de toros de Gijón una manifestación "alternativa" a la de Mieres -que está organizada por Asturias Feminista y secundada por el gobierno regional- convocada por la Plataforma SAD Asturias, "Libres y Combativas" –el colectivo feminista vinculado al Sindicato de Estudiantes– y la CNT. "Decidimos organizarla aquí porque muchas compañeras no podían ir a Mieres", destacaba Carmen Diego, de la Plataforma SAD Asturias. "Además, desde aquí queremos dejar claro también que el feminismo y el movimiento trans deben ir de la mano", señalaba Anahí López, de "Libres y Combativas". El llamamiento de estas entidades fue secundado por varios miles de manifestantes que recorrieron las calles de Gijón al grito de "me gustan las peras, me gustan las manzanas, en la cama me meto con quien me da la gana" o del "sola y borracha quiero llegar a casa".