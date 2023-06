"Tengo 34 años y nunca he sentido la necesidad de hablar en público de mi orientación sexual siempre he pensado que hacerlo no contribuía a normalizar lo que es normal. Hoy siento la necesidad de hacerlo porque desde hoy el gobierno de mi ciudad servirá de amplificador de un discurso que dice que no soy normal por querer a otro hombre. ¿Vamos a convertir Gijón en la ciudad del odio al que no quiere como ellos?"