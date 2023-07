El cielo de la Playa de Poniente volvió a iluminarse para el deleite de los cientos de gijoneses y visitantes que se agolpaban para presencia la segunda jornada del Drone Show Festival. Fue, como ya sucedió el viernes, con una doble cita. Primero, el espectáculo "The signature of transition" ("La firma de la transición") de una compañía de Países Bajos y, después, rozando la media noche, la propuesta "The origin of the universe" ("El origen del universo"), con sello de Estados Unidos.