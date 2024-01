"No quiero estar ni en Madrid ni en ningún otro sitio". Así lo gritó, muy confiado, el dj Dani Vieites minutos después de capitanear la entrada al 2024 con la que fue una multitudinaria fiesta en la plaza Mayor de Gijón. La cita contó con cientos de asistentes que inundaron la plaza y sus soportales y que, en general, se mostraron a favor de recuperar lo que ellos definieron como una "tradición" en la ciudad, pese a que no se pudo celebrar ni en pandemia ni el año pasado, cuando la entrada al año, sin fiesta formal frente al Ayuntamiento, se había saldado con polémica porque no se instalaron altavoces para hacer sonar las campanadas y gran parte de los asistentes no las habían podido escuchar.