El paseo de Begoña estaba expectante ya antes de las cinco de la tarde. La Sardina, de cuerpo presente. De fondo, una triste música. Aparecieron las clásicas plañideras, que no pudieron evitar el sollozo para anunciar el trágico fallecimiento de la querida "Turbu". Ni un enorme rollo de papel higiénico podía contener las lágrimas. Todos los antroxeros se fueron enterando a primera hora de hoy del trágico suceso. "Una vez finalizado el desfile y tras echar unos bailes en la verbena de Begoña, ‘Turbu’ fue de copas por los chigres. Estaba tomando algo en una terracina cuando una gaviota la confundió con un pincho y se la llevó volando. En el viaje la gaviota decidió soltarla en el agua, pero como hay tanta sequía no encontró agua y falleció. Dejó desolados a 'Mateo Sat' y a Alisio Parrochu, que por mucho que corrieron no pudieron alcanzar a la gaviota", desvelaron sus allegados tras la muerte de "Turbu".